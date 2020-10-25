На площади Свободы в Минске начался марш оппозиции

Марш оппозиции начался на площади Свободы в центре Минска. В рамках объявленного «народного ультиматума» собрались более тысячи человек, сообщает ТАСС.

По данным «Интерфакса», сторонники оппозиции собрались также на улице Ленина и проспекте Независимости, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть, как сообщает агентство, перекрыта грузовиками милиции и водометами.

Участники марша взялись за руки и сформировали живую цепь, чтобы избежать задержаний.

Ранее сообщалось, что перед акцией протеста в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Уточнялось, что сеть LTE практически не работает, загрузка данных не происходит и через 3G. Из-за этого интернет-страницы открываются либо с опозданием, либо не открываются вовсе.

Утром в воскресенье, 25 октября, в центр белорусской столицы стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости.

25 октября истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.