Тихановская заявила о необходимости перевыборов президента до конца года

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о необходимости перевыборов лидера государства до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба политика в Telegram.

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Отмечается, что в ходе встречи с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании Тихановская подчеркнула, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году. «Новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении.

Ранее Тихановская предъявила действующему лидеру Белоруссии Александр Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Тихановская пригрозила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят покупки в государственных магазинах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов при 10 процентах у Светланы Тихановской. Эти результаты стали причиной массовых протестов, которые не прекращаются до сих пор.

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