Названо число уголовных дел о массовых беспорядках в Белоруссии

Генеральная прокуратура Белоруссии назвала число связанных с массовыми беспорядками уголовных дел, возбужденных после выборов президента. Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».

С 9 августа было заведено более 400 дел. Они касаются организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивления или насилия в отношении милиционеров, осквернения и порчи имущества, хулиганства.

«Причиненный противоправными действиями ущерб обвиняемые часто возмещали добровольно еще на стадии предварительного следствия. Речь идет прежде всего о повреждении служебных автомобилей МВД и иного имущества, памятников, дорожного покрытия проезжей части, государственной символики», — заявил официальный представитель генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

В надзорном ведомстве добавили, что сопротивление сотруднику милиции с применением насилия или такой угрозой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны семь тысяч человек, многие потом рассказали об избиениях и пытках в изоляторах. Известно о четырех погибших протестующих.

Сам Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад, который хочет развалить Белоруссию.