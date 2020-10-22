Инвалиды вышли на акцию протеста в Минске

В Минске участники марша людей с инвалидностью скандировали «Трибунал!». Видео доступно в Telegram-канале издания Tut.by.

Участники марша также потребовали отдать под суд министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева. Съемочную группу телеканала «Беларусь 1» люди освистали с криками «Позор БТ!».

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.