В Госдуме отреагировали на вручение Тихановской премии Сахарова

Присуждение бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской премии имени Андрея Сахарова является одним из элементов венесуэльского сценария по смене режима в республике, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm в четверг, 22 октября.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

«Вдвойне прискорбно, что имя нашего великого соотечественника теперь также вписано в хронику вмешательства Запада в дела суверенного государства», — отреагировал он.

Ранее в четверг спикер Европарламента Давид Сассоли сообщил, что демократическая оппозиция Белоруссии, которую представляет Светлана Тихановская и еще девять человек, удостоена премии Сахарова «За свободу мысли» за 2020 год. Он поблагодарил представителей оппозиции за отстаивание свободы мысли и слова.

Белорусскую оппозицию выдвинули на премию четыре фракции Европарламента. Вручение премии пройдет на сессии Европарламента 16 декабря.

14 октября Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Кроме того, она, Мария Колесникова и Вероника Цепкало выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека.