Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Три лидера белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало были выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом заявил депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль. Его слова приводит издание Vart Land.

По его словам, белоруски заслужили эту премию борьбой за честные выборы в стране, а также вдохновлением народа на «мирные демонстрации против нелегитимного режима в Белоруссии».

Парламентарий выразил надежду на то, что выдвижение лидеров оппозиции привлечет еще больше общественного внимания к мирной борьбе против «последнего диктатора» Европы.

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Ранее Тихановская уже получила премию имени Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Деятельность этой некоммерческой организации в России признали нежелательной. Она направлена на «оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии», а сам институте работает в сотрудничестве с Госдепартаментом США.

13 октября бывший кандидат в президенты выдвинула действующему лидеру страны Александру Лукашенко ультиматум, по требованиям которого до 25 октября он должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.