Netflix снимет фильм о протестах в Белоруссии

Советник бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит документальный фильм или сериал о протестах в республике. Об этом пишет «Украинская правда».

По его словам, британская съемочная группа занимается съемками проекта уже на протяжении двух месяцев. Героями картины станут демонстранты, Координационный совет и сама Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, Киеве и Вильнюсе. Вячорка также отметил, что членов съемочной группы уже задерживали.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции. 12 октября МВД Белоруссии пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска. Первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протестные акции стали крайне радикальными.