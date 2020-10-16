Следственный комитет Белоруссии раскрыл детали уголовного дела Тихановской

Следственный комитет (СК) Белоруссии раскрыл детали уголовного дела против бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

СК заявил, что продолжается расследование уголовного дела о деятельности Координационного совета (КС) оппозиции. Следователи получили доказательства того, что члены КС совершали действия, направленные «на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки» и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Тихановская, как и другие лица, объявлена в межгосударственный розыск «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет».

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Ранее МВД России сообщило, что Белоруссия обратилась к РФ за помощью в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских силовиков нет претензий к Тихановской, но есть обязательства перед белорусскими коллегами в рамках единой системы розыска.

Светлана Тихановская — жена популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются уже два месяца. Сама Тихановская уехала в Литву.