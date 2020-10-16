Кремль объявил об отсутствии у силовиков претензий к Тихановской

У российских правоохранительных органов нет никаких претензий к бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, у силовиков есть обязательства перед белорусскими коллегами в рамках единой системы розыска. «У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы в свою очередь имеем с ними единую систему и единые обязательства», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Москва не расценивает ситуацию с объявлением в розыск Тихановской как случай политического преследования.

Власти Белоруссии объявили в розыск Светлану Тихановскую 8 октября. 7 октября стало известно, что Тихановская попала в список разыскиваемых в России лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД России. В ведомстве отметили, что уголовных дел против политика в России не возбуждали.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила, что не слышала об этом. «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России», — ответила Тихановская журналистам. Политик добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график.