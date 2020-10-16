Россия объяснила розыск Тихановской по запросу Белоруссии

МВД России объяснило, почему бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Как рассказали в российском ведомстве, Тихановская разыскивается по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск 7 октября. В России против нее уголовных дел не возбуждалось.

13 октября Тихановская предъявила ультиматум действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. «25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.