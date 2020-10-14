Тихановская получила премию имени Маккейна

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Об этом сообщает ТАСС.

В своей речи Тихановская заявила о необходимости «прекратить насилие и начать мирный переход к свободной Белоруссии».

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Вместе с ней премию получили госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения из Гонконга, а также член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн. Церемония вручения проходила онлайн.

В 2016 году Генеральная прокуратура России признала деятельность Международного республиканского института на территории страны нежелательной. Эта некоммерческая организация, чьим директором был сенатор-республиканец Джон Маккейн, «оказывает помощь отдельным странам в строительстве демократии» и работает в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США.

13 октября Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Ранее Тихановская отказалась называть себя главой государства. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — отметила экс-кандидат и напомнила, что граждане голосовали за нее как за «переходного человека», который должен организовать новые выборы.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.