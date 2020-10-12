Тихановская отказалась называть себя президентом

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась называть себя главой государства. Об этом она заявила в интервью Tut.by.

Тихановская сказала, что не считает себя политиком, хотя получила «какие-то знания о политике» и начала разбираться, «где что надо сказать, где лучше промолчать».

«Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — отметила экс-кандидат и напомнила, что граждане голосовали за нее как за «переходного человека», который должен организовать новые выборы.

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Оппозиционерка добавила, что подвергалась прессингу со стороны людей в окружении, которые убеждали ее называть себя президентом. Однако она не чувствовала такого морального права.

«С балкона можно крикнуть что угодно, но что стоит за этими словами, что ты можешь предложить? Чтобы потом говорили: вот, ты объявила себя президентом, а нас тут прессуют, где твоя армия?» — пояснила Тихановская.

По словам экс-кандидата, она понимает людей, которые говорят «президент Света». «Но я так себя называть не могу», — заключила Тихановская.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже два месяца. Сама Тихановская находится в Литве.