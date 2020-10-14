Политолог назвал причину выдвижения Тихановской ультиматума Лукашенко

Политолог назвал причину выдвижения бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской ультиматума главе государства Александру Лукашенко. Об этом замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал в интервью RT.

По его словам, Тихановская данным шагом хочет оживить протесты в стране, которые постепенно идут на спад. Эксперт отметил, что в анонсированных оппозиционером мерах нет ничего принципиального нового. Шаповалов подчеркнул, что и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог уже применялись протестующим, однако ни к чему не привели. Специалист также добавил, что методы, которые предлагает Тихановская, только нанесут удар по экономике Белоруссии и доходам гражданам страны.

Ранее Тихановская обсудила с рабочими начало забастовки на госпредприятиях в случае отказа главы государства выполнить ее требования. Политик в ходе онлайн-звонка поговорила с лидерами стачкомов Белоруссии о наиболее эффективных способах проведения забастовки на их предприятиях.

13 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.