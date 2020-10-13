Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с рабочими начало забастовки на госпредприятиях в случае отказа главы государства Александра Лукашенко выполнить ее требования. Об этом сообщает РИА Новости.

Тихановская в ходе онлайн-звонка поговорила с лидерами стачкомов Белоруссии о наиболее эффективных способах проведения забастовки на их предприятиях. Отмечается, что на встрече присутствовали представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова.

Ранее Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.