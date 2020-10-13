В Госдуме прокомментировали выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко

Выдвижение бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской ультиматума главе республики Александру Лукашенко прокомментировали в Госдуме. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РИА Новости.

По словам депутата Алексея Журавлева, подобные заявления Тихановской являются «политическим терроризмом».

Ранее Тихановская заявила, до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов.

Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.