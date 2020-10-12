Тихановская назвала тему возможных переговоров с Путиным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Tut.by назвала тему своих возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Тихановская призналась, что хотела бы пообщаться с президентом России. «Мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Белоруссии, дала возможность нам самим решить свое будущее», — сказала оппозиционерка.

Она отметила, что Белоруссия «никуда не денется» от России. «Следующий умный президент» решит, в каких сферах укреплять сотрудничество с Москвой, а где белорусы «сами справятся», указала политик. «Пока у меня к Путину один месседж: дайте нам сделать все самим», — заключила Тихановская.

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Ранее экс-кандидат отказалась называть себя президентом. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — отметила Тихановская.

Оппозиционерка также говорила, что хотела бы пригласить Путина медиатором в переговорах с Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов.

Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже два месяца.