В Минске здание милиции забросали коктейлями Молотова

В Минске здание Советского РУВД забросали коктейлями Молотова. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Во вторник, 13 октября, около пяти часов утра неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью на дворовую территорию управления.

Загорелся служебный автобус. «Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сообщила Чемоданова.

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Накануне МВД Белоруссии пригрозило в целях поддержания порядка на улицах Минска использовать боевое оружие против участников протестных акций. В тот же день милиция применила слезоточивый газ и светошумовые патроны против пенсионеров, устроивших оппозиционное шествие.

В Белоруссии два месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Первые протестные акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Многие задержанные рассказали об избиениях в изоляторах.

Демонстранты требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над протестующими.