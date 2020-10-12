МВД Белоруссии пригрозило протестующим боевым оружием

МВД Белоруссии пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич, его видеообращение опубликовано на YouTube.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

По его словам, сместившиеся в центр столицы протестные акции стали крайне радикальными. Казакевич пообещал, что силовики «не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие». В то же время он добавил, что митинги затухают как по территориям, так и по массовости.

Первый замглавы МВД Белоруссии отметил, что если днем и вечером на акциях протестующие используют камни, бутылки, ножи и заточки, то уже ночью строят баррикады и поджигают покрышки. «Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — сказал он, добавив, что силовики столкнулись с группой «боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов».

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.