Лукашенко рассказал о предложении передать 70 президентских полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о возможной передаче более 70 своих полномочий, передает БЕЛТА.

Он отметил на встрече с членами правительства, что в последнее время «много говорят» о перераспределении полномочий, «явно кому-то их не хватает». По мнению Лукашенко, в целом это правильно: нужно «догружать» кабмин и другие органы власти, а с президента снимать «несвойственные вопросы».

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«Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора», — добавил глава Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже два месяца. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых и честных выборов.

В середине августа Лукашенко заявил, что новые выборы возможны, но только после того, как в Белоруссии появится новая конституция. Он сказал, что в таком случае готов разделить свои полномочия.

В октябре Лукашенко встретился с арестованными членами Координационного совета оппозиции и заявил, что изменения в конституцию страны необходимо вносить законным способом. Основной закон страны «на улице не напишешь», отметил он.