Кремль прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

В Кремле прокомментировали контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль приветствует любые контакты и любой подобный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой республики.

О посещении президентом Белоруссии СИЗО КГБ республики сообщалось 10 октября. Общение с задержанными представителями оппозиции продолжалось более четырех часов. Лукашенко, как написал канал «Пул Первого», хотел услышать мнения всех.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти республики полагают, что в ситуации заметны элементы внешнего вмешательства.