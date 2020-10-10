Появилось видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

В сети появилось видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции. Ролик публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства во время общения с оппозиционерами заявил, что изменения в Конституцию страны необходимо вносить законным способом.

«Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, [которые] прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь», — сказал Лукашенко.

О посещении Лукашенко СИЗО КГБ Белоруссии сообщалось ранее 10 октября. Общение с оппозицией длилось более четырех часов. Лукашенко, как пишет канал «Пул Первого», хотел услышать мнения всех.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.