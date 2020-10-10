Лукашенко встретился в СИЗО с представителями оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ и пообщался с находящимися там членами Координационного совета, представителями оппозиции. На встрече также присутствовал экс-претендент на выдвижение в президенты Виктор Бабарико. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Общение длилось более четырех часов. Лукашенко, как пишет канал, хотел услышать мнения всех. При этом содержание беседы не раскрывается. Известно, что президент произнес фразу: «Конституцию на улице не напишешь».

Ранее президент Белоруссии раскрыл подробности отъезда своей соперницы на президентских выборах Светланы Тихановской в Литву. Он рассказал, что Тихановская якобы плакала у него на плече и просила содействовать ее выезду из страны. Лукашенко заявил, что у белорусских спецслужб была информация о том, что из Тихановской хотят сделать «сакральную жертву».

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.