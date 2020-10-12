Белорусские силовики избили шурина Бьорндалена

Брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никиту избили на акции протеста в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

Домрачев, приходящийся шурином восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле Эйнару Бьорндалену, рассказал, что ехал на велосипеде к матери, когда его схватили силовики. «Ничего не объясняя, они начали бить меня. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел», — поделился подробностями он.

Затем брата белорусской спортсменки привезли в отделение милиции. «Там из документов переписали мои данные, сфотографировали меня, показания никто не брал. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали», — добавил он. В протоколе было указано, что Домрачев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

В августе Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после выборов президента страны и призвала обе стороны конфликта уважать друг друга. За это пользователи сети ее осудили.

Домрачев является шурином Уле Эйнара Бьорндалена, так как его родная сестра Дарья замужем за норвежским спортсменом.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

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