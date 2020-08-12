Олимпийскую чемпионку Домрачеву осудили за слова о протестах в Белоруссии

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву осудили в Instagram за пост о протестах после выборов президента страны.

Спортсменка призвала обе стороны конфликта уважать друг друга и решать проблемы цивилизованно. В ответ пользователи раскритиковали ее. «Дарья, этот пост — позор. Лукашенко уйдет, а Беларусь не забудет», «Для меня вы героем были, как и для всей Беларуси, а вы нас так легко предали», «Удивительная инфантильность. Мне кажется, вам должно быть стыдно. Очень жалко вас» — писали они.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.

Домрачева является самой титулованной белорусской биатлонисткой. В активе спортсменки четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане.