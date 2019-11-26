Белорусскую спортсменку отправили работать в Китай для укрепления дружбы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отпустил спортсменку Дарью Домрачеву работать в Китай для укрепления двусторонних отношений между странами. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер рассказал, что не смог ей отказать, так как был уверен, что председатель КНР Си Цзиньпин «откажет ему потом в другом».

«Они поехали, и ничего страшного. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», — подчеркнул он.

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Бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и его жена, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вошли в тренерский штаб сборной Китая по биатлону в сентябре. Специалисты будут готовить китайскую команду к выступлениям на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Бьорндален стал главным тренером мужской сборной Китая, Домрачева возглавила женскую команду.

Домрачева завершила спортивную карьеру летом 2018 года. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. На счету Домрачевой четыре золотые медали Олимпийских игр. Три из них она завоевала на Играх в Сочи в 2014 году.

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