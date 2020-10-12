В Минске применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на акции пенсионеров

Белорусская милиция применила слезоточивый газ и светошумовые патроны против протестующих в Минске пенсионеров. Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

По его словам, силовики применили спецсредства в «тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей». Кроме того, протестующие окружили транспортное средство милиционеров, поэтому они произвели выстрел в воздух светошумовым патроном и применили слезоточивый газ.

Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется.

Днем 12 октября пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели «Священную войну», скандировали «Верым, можам, пераможам!», а затем устроили шествие. Колонна марша растянулась на несколько сотен метров.

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В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Первые протестные акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Многие задержанные рассказали об избиениях и пытках в изоляторах.

Участники акций требуют отставки руководства страны, проведения новых президентских выборов, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над протестующими.