Прокурор назвал число уголовных дел против протестующих в Минске

В Минске с начала акций протестов возбудили около 250 уголовных дел в отношении протестующих белорусов. Такие данные назвал прокурор столицы Олег Лаврухин, пишет РИА Новости.

К административной ответственности с августа привлекли три тысячи человек. Две трети из них понесли наказание в виде ареста, остальным выписали административные штрафы за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий, отметил прокурор.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что в центре Минска начались столкновения сторонников оппозиции с силовиками. В задержаниях участвовали люди в гражданской одежде и балаклавах.

В Белоруссии два месяца проходят массовые протесты. Участники акции требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых и честных выборов главы государства, освобождения участников оппозиционных акций, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над демонстрантами.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.