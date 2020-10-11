Российских журналистов задержали на протестных акциях в Белоруссии

Правоохранительные органы в Минске в преддверии несанкционированного оппозиционного «Марша гордости» начали задерживать журналистов. Среди них оказались и представили российских СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Очевидцы сообщили агентству, что к корреспондентам из России и Белоруссии, которых было порядка 10 человек, подъехал автобус ОМОНа, и их начали задерживать.

В ТАСС рассказали, что трое их сотрудников были доставлены в отделение минской милиции для проверки документов, однако позже их отпустили.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что в центре Минска усиливаются меры безопасности в связи с очередной воскресной несанкционированной протестной акцией оппозиции.

В Белоруссии с августа люди выходят на митинги. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.