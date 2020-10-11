Российских журналистов отпустили и повторно задержали на митинге в Белоруссии

В Минске отпустили и затем повторно задержали российских журналистов — корреспондентов ТАСС Гавриила Григорова и Валерия Степченкова. По данным агентства, их снова забрали силовики во время освещения акций протеста.

Корреспонденты, связавшись по телефону с редакцией, рассказали, что сотрудники ОМОН вновь задержали их на проспекте Победителей. В агентстве подчеркнули, что все их сотрудники работают в Минске с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца.

Журналисты сообщили, что ранее их уже задерживали и привезли в Октябрьское РУВД, откуда отпустили после проверки документов. Однако после этого их все равно поместили в автобус и везут туда же.

Также о задержании сообщил корреспондент РИА Новости Сергей Попов, также во время освещения акции протеста в центре Минска. По данным агентства, журналист в момент задержания находился около гостиницы «Планета», в настоящее время его отвезли в Уручье.

Ранее сообщалось, что в Минске в преддверии оппозиционного «Марша гордости» начали задерживать журналистов. Среди них были и сотрудники ТАСС. Милицейские в отделении проверили у них документы и затем отпустили.

В Белоруссии третий месяц люди регулярно выходят на митинги и устраивают акции протеста. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов в начале августа. Власти считают, что в ситуации присутствует вмешательство извне. Лукашенко провел тайную инаугурацию, о которой гражданам Белоруссии объявили уже после ее окончания.