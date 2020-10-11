В центр Минска начали стягивать спецтехнику и силовиков

В центре Минска усиливаются меры безопасности в связи с очередной воскресной несанкционированной протестной акцией оппозиции. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, колонна техники из бронеавтомобилей и водометов была замечена в центре города на проспекте Независимости. Также возле Дома офицеров, напротив Дворца Республики, из армейских грузовиков выгружаются люди в военной форме, вооруженные автоматами Калашникова.

Силовики обнесли забором стелу «Минск — город-герой», посвященную погибшим в Великой Отечественной войне. Именно это место участники сегодняшней акции объявили одной из точек сбора.

По данным Telegram-канала Nexta-live акция в центре белорусской столицы начнется в 14:00, в то же время оппозиция планирует вывести своих сторонников на площади во всех городах страны.

10 октября сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ и пообщался с находящимися там членами Координационного совета, представителями оппозиции. На встрече также присутствовал экс-претендент на выдвижение в президенты Виктор Бабарико. В тот же день бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые с момента ареста пообщалась со своим мужем Сергеем, находящимся в СИЗО.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.