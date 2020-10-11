В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками

В центре Минска начались столкновения силовиков с демонстрантами на протестной акции оппозиции. Соответствующее видео публикует Telegram-канал издания TUT.BY.

На кадрах видно как сотрудники правоохранительных органов жестко, применяя дубинки, задерживают участников акции. При этом заметно, что в задержаниях также участвуют люди в гражданской одежде и балаклавах.

Агентство «Интерфакс» утверждает, что в результате столкновений пострадали несколько человек. Кроме того, появилась информация о применении милицией против протестующих перцового газа. Однако официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич это опровергла.

В воскресенье, 11 октября, в центре Минска усилили меры безопасности в связи с очередной протестной акцией оппозиции, которая началась в 14:00 у стелы «Минск — город-герой».

В Белоруссии с августа люди выходят на митинги. Участники требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.