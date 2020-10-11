В Минске против демонстрантов применили светошумовые гранаты и водометы

Задержание участника одной из акций протеста в Минске

В Минске силовики применили светошумовые гранаты и водометы при разгоне протестующих, передает ТАСС.

ОМОН проводит жесткие задержания демонстрантов возле стелы «Минск — город герой». Tut.by со ссылкой на очевидцев передает о взрыве там одной гранаты. Несколько силовиков применили газ из баллончиков. В основном задерживают мужчин, женщин призывают разойтись по домам.

Кроме того, на проспекте Машерова и проспекте Победителей протестующих разгоняют с помощью водометов.

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Ранее сообщалось, что в центре Минска начались столкновения сторонников оппозиции с силовиками. В задержаниях участвуют люди в гражданской одежде и балаклавах.

Известно о задержании корреспондентов ТАСС и белорусских журналистов.

В Белоруссии два месяца проходят массовые протесты. Участники акции требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых и честных выборов главы государства, освобождения участников оппозиционных акций, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над демонстрантами.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.