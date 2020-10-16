В КГБ Белоруссии заявили о подготовке провокаций протестующими

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили о подготовке провокаций участниками акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента страны Александра Лукашенко.

По данным КГБ, провокации готовят из-за рубежа. Их целью является дестабилизация обстановки в стране и «инспирация протестной активности в студенческих и трудовых коллективах».

В ведомстве заявляют, что по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры страны.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов президента. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют извне.