Лукашенко оценил реакцию России на события в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил эффективность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет БЕЛТА.

«События у нас в августе и реакция прежде всего России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с [российским президентом Владимиром] Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна», — сказал Лукашенко, говоря о протестных акциях в Белоруссии.

Он добавил, что главная причина нынешних внутриполитических событий — влияние извне. «К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Белоруссии», — констатировал Лукашенко.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов президента. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют извне.