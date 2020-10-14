Колесникову раскритиковали за «слезный пиар»

Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову не приглашали на встречу с президентом Александром Лукашенко, которая состоялась 10 октября в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Начитавшись вчера слезной пиар-истории от Колесниковой (что в Жодино спокойнее, поэтому на встречу с Первым не поедет), Пул решил эту информацию как-то подтвердить или опровергнуть через свои источники. Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали», — раскритиковали оппозиционерку.

Ранее Колесникова заявила, что к ней в место заключения пришли двое в штатском, не представились и предложили ей «пообщаться с президентом», но она отказалась, мотивировав это тем, что «в изоляторе спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми».

10 октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали, среди прочих, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стало обсуждение предполагаемых изменений в конституцию.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов против 10 процентов у Светланы Тихановской. После объявления результатов в стране не прекращаются массовые протесты.