Бабарико прокомментировал встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико прокомментировал встречу с главой государства Александром Лукашенко, которая состоялась в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) 10 октября. Об этом пишет Tut.by.

Бабарико сообщил своим адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому об отсутствии каких бы то ни было договоренностей с президентом. При этом он считает, что диалог оппозиции и власти возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение политзаключенных.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

«Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было (...) Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества», — рассказали адвокаты.

Ранее стало известно, что один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась ехать на встречу в СИЗО КГБ.

Разговор Лукашенко с арестованными оппозиционерами длился около четырех часов. Они, в частности, обсуждали изменения в Конституцию. Позже двоим арестованным изменили меру пресечения: директору компании PandaDoc Дмитрию Рябцевичу и политологу Юрию Воскресенскому.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.