Двоим белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения

Двоим арестованным белорусским оппозиционерам после встречи с президентом республики Александром Лукашенко изменили меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал «Беларусь 1».

Речь идет о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рябцевиче и политологе Юрии Воскресенском. Уточняется, что телеканал показал кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице. В интервью он отметил, что власти готовы к диалогу не только на словах, но и на деле.

По словам политолога, ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению конституции и представить свое видение по поводу дальнейших действий властей по освобождению ряда лиц, которые «не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе».

О посещении Лукашенко СИЗО КГБ Белоруссии сообщалось ранее 10 октября. Общение с оппозицией длилось более четырех часов. Лукашенко, как пишет канал «Пул Первого», хотел услышать мнения всех.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.