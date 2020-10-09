Лукашенко оценил необходимость неадекватной жестокости для наведения порядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие называют свои демонстрации мирными, но одновременно занимаются травлей сторонников власти, угрожают государственным служащим, военным и их семьям расправами. Об этом пишет БЕЛТА.

«Многие люди просто требуют жестоко навести порядок. Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру. Поэтому лишней, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть», — оценил ситуацию Лукашенко.

Он отметил, что силовики, «при всех недостатках, на провокации не поддались». «Правоохранительные органы научились работать (у нас же такого никогда не было), адаптировались к этой ситуации, сохраняют выдержку, спокойствие, а где надо — и разумную гибкость», — сказал президент, добавив, что ожидает от правоохранителей четкого и адекватного реагирования на нарушения.

Ранее 9 октября сообщалось, что Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов. Он предположил, что в стране начинается новый этап цветной революции.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.