Лукашенко предупредил о радикализме на новом этапе цветной революции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов. Об этом пишет БЕЛТА.

Сорвав сценарий цветной революции, государство держит ситуацию в стране под контролем, сказал Лукашенко и добавил при этом, что «никакого самоуспокоения быть не должно». «Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции», — считает он.

Лукашенко заметил в то же время, что правоохранительные органы настолько привыкли к уличным акциям протеста, что перестали к ним серьезно относиться.

«Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого — мы их видим. Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию. Происходит постоянная смена тактики. Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв», — считает президент.

Одной из сакральных жертв могла стать бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сказал Лукашенко. Однако ее успели вовремя вывезти в Литву, напомнил он.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.