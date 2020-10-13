Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил ее адвокат Александр Пыльченко.

Он рассказал, что встреча стала неожиданностью для оппозиционеров. «Такой креативный ход Лукашенко. Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное», — отметил адвокат.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Пыльченко утверждает, что Колесникова отказалась, поскольку люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и не сообщили, куда собираются ее везти.

Встреча Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ длилась около четырех часов. Они, в частности, обсуждали изменения в Конституцию. Позже двоим арестованным изменили меру пресечения: директору компании PandaDoc Дмитрию Рябцевичу и политологу Юрию Воскресенскому.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые протесты. Демонстранты требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны митингов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.