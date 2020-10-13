Лукашенко назвал протестующих мордоворотами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал участников акций протеста в Минске мордоворотами. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область и посетил предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране. «Если б у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят», — заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками.

Ранее Лукашенко во время визита на агрокомбинат посоветовал вместо забастовок выращивать кур и коров.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них пожаловались на избиения в изоляторах. Известно о гибели четырех протестующих. Сам Лукашенко не раз утверждал, что за происходящим в стране стоит Запад.