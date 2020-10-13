Еще один белорусский оппозиционер покинул страну

Еще один белорусский оппозиционер, член президиума Координационного совета Сергей Дылевский покинул страну. Об этом 13 октября сообщает Tut.by.

Дылевский находится в Варшаве. Пресс-секретарь КС Антон Родненков заявил, что оппозиционер был вынужден уехать «в связи с опасениями за свою безопасность».

Ранее сообщалось, что Дылевский по соглашению сторон уволился с Минского тракторного завода (МТЗ) и вывез в Польшу свою семью.

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Сергей Дылевский возглавлял стачечный комитет МТЗ. Он провел под арестом 25 суток.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже два месяца.

Был создан Координационный совет оппозиции, после чего силовики возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Почти все члены президиума КС были арестованы или покинули Белоруссию. 28 сентября из страны уехала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая оставалась на свободе в Минске. Ее помощница утверждала, что отъезд не связан с уголовным делом в отношении оппозиционного совета.