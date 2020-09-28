Алексиевич уехала из Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич уехала из страны. Об этом сообщает Tut.by.

Алексиевич улетела в Германию рано утром в понедельник, 28 сентября. Помощница писательницы Татьяна утверждает, что отъезд не связан с уголовным делом в отношении Координационного совета. «Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — рассказала Татьяна.

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На вопрос, когда Алексиевич вернется в Белоруссию, помощница ответила: «Все зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия».

Алексиевич оставалась последним членом президиума оппозиционного Координационного совета, который был на свободе на территории Белоруссии. Остальные либо арестованы, либо уехали за границу. 9 сентября писательница рассказала, что к ней в квартиру пытались попасть неизвестные. Поддержать нобелевскую лауреатку приехали европейские дипломаты.

В Белоруссии больше 50 дней продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. По факту создания Координационного совета было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти.