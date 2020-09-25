Белорусский оппозиционер рассказал об условиях в СИЗО Минска

Освобожденный член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, лидер стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский рассказал в беседе с РИА Новости об условиях СИЗО в Минске.

По его словам, никакого насилия в изоляторах не было, однако условия там были тяжелые и находиться было неприятно. «Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи — запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно», — заявил Дылевский.

При этом он отметил, что сотрудники изоляторов в Жодино и на улице Окрестина в Минске относились к нему в большинстве своем нормально. «В отношении настроений сотрудников были ярые сторонники действующей власти, но их было меньшинство», — заявил он, добавив, что большинство были нейтральны или относились к протестующим лояльно.

Белорусский оппозиционер был выпущен из СИЗО в Жодино 18 сентября. Под арестом он провел 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.

Ранее один из лидеров КС Максим Знак начал голодовку в СИЗО. Он начал голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений. Знака обвиняют в призывах к смене власти и конституционного строя. Он считает свое уголовное преследование незаконным.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.