Один из лидеров белорусской оппозиции начал голодовку

Один из лидеров Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак начал голодовку в СИЗО. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

Он начал голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений.

Знака обвиняют в призывах к смене власти и конституционного строя. Он считает свое уголовное преследование незаконным.

Ранее Знак стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье «Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя». Помимо него подозреваемой по данному делу проходит Мария Колесникова, также задержан ее адвокат Илья Салей.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе в стране остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. 9 сентября к ней в квартиру пытались попасть неизвестные.