Зеленскому ответили на решение привлечь IT-специалистов из Белоруссии

Послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму вручили ноту протеста после решения президента страны Владимира Зеленского привлечь белорусских IT-специалистов. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.

Соответствующий указ президента расценили как «недружественный и дискриминационный шаг», граничащий с вмешательством во внутренние дела Белоруссии. В сообщении говорится, что принятое Зеленским решение подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Отмечается, что белорусская сторона «не намерена переходить «красную черту» в отношениях с Украиной, однако оставляет за собой право на ответные меры, направленные на защиту национальных интересов в соответствии с международными нормами.

4 октября Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий (IT) из Белоруссии.

Отношения между Белоруссией и Украиной резко ухудшились в последние месяцы. После завершения срока президентских полномочий Александра Лукашенко, который истекает 5 ноября, Украина официально начнет называть его по имени без указания должности. В Белоруссии считают, что власти соседней страны действуют несамостоятельно, что «чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества».