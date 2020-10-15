В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко

Сервисное обслуживание самолетов, принадлежащих клиентам Lufthansa Technik и находящихся в Гамбурге, проводится в соответствии с графиком. Об этом в разговоре с Deutsche Welle сообщил официальный представитель компании Вольфганг Райнерт, комментируя информацию об отказе рабочих обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об отказе сотрудников Lufthansa Technik сообщило издание «Наша Нива» в среду, 14 октября. По его данным, после того, как Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту Фульсбюттель, профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит «тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Белоруссии».

В листовке также содержались требования об отставке Лукашенко, проведения «настоящих демократических выборов», освобождения политзаключенных и восстановления потерявших работу. Активисты компании напомнили о похожей ситуации, возникшей 31 год назад, когда рабочие отказались обслуживать лайнер президента Румынии Николае Чаушеску.

9 августа, сразу после начала акций протеста в Белоруссии, сообщалось, что президентский борт Лукашенко вылетел из Минска в сторону Турции. Перед этим саперы проверили все прилегающие к аэропорту Минска путепроводы, а экипаж мобилизовался.

В Белоруссии два месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования.