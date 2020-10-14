В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко

Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в среду, 14 октября, сообщает «Наша Нива».

Как отмечает издание, после того, как Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту Фульсбюттель, профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит «тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси».

«Мы, активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», — указано в листовке профсоюза компании.

Кроме того, в листовке содержались требования об «отставке Лукашенко», проведения «настоящих демократических выборов», а также «освобождения политзаключенных и восстановления коллег, потерявших работу». Активисты компании напомнили о похожей ситуации, возникшей 31 год назад, когда рабочие отказались обслуживать лайнер президента Румынии Николае Чаушеску.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ввела новое правило для въезда туристов. Теперь для въезда в страну им нужно иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии COVID-19.