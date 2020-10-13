Белоруссия ввела новое правило для въезда россиян

Россиянам для въезда на территорию Белоруссии с 14 октября нужно иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии COVID-19. Это следует из постановления правительства республики.

Согласно новому правилу, в медицинском документе должно указываться на русском, белорусском или английском языке, что анализ на наличие инфекции отрицательный и был сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

В постановлении также отмечается, что власти сокращают срок пребывания в самоизоляции для граждан республики до десяти дней.

8 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт республики в борьбе с распространением COVID-19 бесценен для всего мира. Глава государства отметил, что несмотря на пандемию, в стране не вводили карантин и комендантский час, а также не накладывали ограничений на передвижение людей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России перечислили самые доступные для туристов страны во время пандемии. В списке государств с наиболее мягкой политикой в области ограничений для путешественников оказались Мексика, Турция, Бразилия, Албания, Афганистан, Гаити, Северная Македония и Сербия.