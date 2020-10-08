Лукашенко похвастался бесценным белорусским опытом борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт республики в борьбе с распространением коронавируса бесценен для всего мира. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

Он похвастался, что в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не накладывали ограничений на передвижение людей. Свои границы республика не закрывала.

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Лукашенко уверен, что сейчас похожим путем пошли и другие государства. Он призвал разрабатывать рекомендации, но не перегибать палку. «Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали», — заявил он.

Ранее Минздрав Белоруссии объявил вторую волну эпидемии коронавируса SARS СoV-2 в стране. По словам представителя ведомства Александра Пацеева, в стране наблюдается рост числа заболевших COVID-2019, из этого следует, что новый этап распространения коронавируса уже начался. Пацеев подчеркнул, что система здравоохранения Белоруссии готова к этому, в больницах достаточно коек, аппаратов ИВЛ, медикаментов и средств индивидуальной защиты для персонала.

Лукашенко неоднократно выражал недовольство мерами безопасности, которые принимали другие страны, и называл сообщения об опасности пандемии «психозом». В частности, после того как Россия по рекомендации ВОЗ закрыла границы, он назвал это «имперскими замашками» Москвы и «головотяпством».